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Отец Абдулкадырова: знакомые говорят, что Джамал станет основным в ЦСКА, попадёт в сборную

Отец Абдулкадырова: знакомые говорят, что Джамал станет основным в ЦСКА, попадёт в сборную
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Анвар Абдулкадыров, отец футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, высказался об отзывах окружения об игре своего сына.

«Знакомые говорят: «Он станет основным в ЦСКА и попадёт в сборную России». Но это только первая игра, не надо так сильно расхваливать: поймает звёздочку — и всё. Сколько таких молодых ребят было? Хотя в этом плане Джамал не такой, я его правильно воспитывал. Он очень добрый и любит детей. Когда приезжает домой, с шести-семилетней ребятнёй играет в футбол. Дети к нему липнут. После Нового года сын взял медаль победителя молодёжного первенства и поехал в школу Маркарова к первому тренеру. Пригласил журналистов, дал интервью и подарил футболки ЦСКА. Друзьям, родственникам тоже привозит майки, мячи. Детям будет дарить потом», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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