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Дмитрий Гафин: Бителло по своему уровню смог бы играть за сборную России

Дмитрий Гафин: Бителло по своему уровню смог бы играть за сборную России
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением, смог бы бразильский полузащитник команды Бителло быть полезным для сборной России.

— Смог бы Бителло по своему уровню играть за сборную России, будь у него такая возможность?
— Думаю, да.

— Как считаете, мог бы он для этого получить российский паспорт?
— Не знаю, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Бителло 25 лет, за «Динамо» бразилец выступает с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил три мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бителло в € 11 млн. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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