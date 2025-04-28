ФК «Динамо» высмеял комментарии Черданцева о Барриосе
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Футбольный клуб «Динамо» отреагировал на эпизод матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1), в котором комментатор Георгий Черданцев оправдал жёсткий подкат полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса под хавбека «Динамо» Луиса Чавеса.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18' 1:1 Гладышев – 41'
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Динамо» ВКонтакте.
На 58-й минуте встречи Барриос в подкате выбил мяч из-под ног Чавеса, после чего шипами попал в голеностоп мексиканцу. Главный арбитр встречи Виталий Мешков не наказал колумбийца в этом эпизоде, а Черданцев заявил, что Барриосу некуда было девать ногу. Пресс-служба клуба высмеяла слова комментатора, опубликовав в своём телеграм-канале видео с нарезкой из советского фильма «Берегись автомобиля».
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