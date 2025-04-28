ФК «Динамо» высмеял комментарии Черданцева о Барриосе

Футбольный клуб «Динамо» отреагировал на эпизод матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1), в котором комментатор Георгий Черданцев оправдал жёсткий подкат полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса под хавбека «Динамо» Луиса Чавеса.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Динамо» ВКонтакте.

На 58-й минуте встречи Барриос в подкате выбил мяч из-под ног Чавеса, после чего шипами попал в голеностоп мексиканцу. Главный арбитр встречи Виталий Мешков не наказал колумбийца в этом эпизоде, а Черданцев заявил, что Барриосу некуда было девать ногу. Пресс-служба клуба высмеяла слова комментатора, опубликовав в своём телеграм-канале видео с нарезкой из советского фильма «Берегись автомобиля».