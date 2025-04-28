Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФК «Динамо» высмеял комментарии Черданцева о Барриосе

ФК «Динамо» высмеял комментарии Черданцева о Барриосе
Комментарии

Футбольный клуб «Динамо» отреагировал на эпизод матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1), в котором комментатор Георгий Черданцев оправдал жёсткий подкат полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса под хавбека «Динамо» Луиса Чавеса.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Динамо» ВКонтакте.

На 58-й минуте встречи Барриос в подкате выбил мяч из-под ног Чавеса, после чего шипами попал в голеностоп мексиканцу. Главный арбитр встречи Виталий Мешков не наказал колумбийца в этом эпизоде, а Черданцев заявил, что Барриосу некуда было девать ногу. Пресс-служба клуба высмеяла слова комментатора, опубликовав в своём телеграм-канале видео с нарезкой из советского фильма «Берегись автомобиля».

Материалы по теме
В «Динамо» обсудят с Александром Овечкиным празднование рекорда летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android