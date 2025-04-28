Непомнящий: я талдычил, что «Зенит» — чемпион, но «Краснодар» должен вознаградить себя

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Таблица после прошедшего тура идёт вразрез с моим предсказанием. Я всегда талдычил, что «Зенит» — чемпион. Но если «Краснодар» продержится, это тоже будет справедливо. Команда сражается за чемпионство уже не первый год, поэтому они должны вознаградить себя за это», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 26 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Следующий матч южная команда проведёт на домашнем стадионе с «Рубином» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги 3 апреля. Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).