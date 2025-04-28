Зелимхан Бакаев высказался о смене тренера в «Химках»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев высказался о новом главном тренере подмосковной команды Магомеде Адиеве.

— С приходом Магомеда Адиева команда перестраивается?

— Конечно. С приходом нового тренера требования всегда меняются. Мне нравятся изменения. Раньше мы играли за Артигу, сейчас будет за Адиева, — приводит слова Бакаева «Евро-Футбол.Ру».

Ранее стало известно, что в «Химках» не платят зарплаты уже несколько месяцев. На фоне этого игроки команды устраивали бойкот занятий, а тренерский штаб во главе с Франком Артигой покинул подмосковный клуб, после чего и был назначен Адиев. Бунт футболистов в «Химках» помог подавить президент РПЛ Александр Алаев, который заверил игроков, что их зарплаты будут выплачены.

Напомним, сейчас «Химки» идут на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.