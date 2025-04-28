Суперкомпьютер спрогнозировал, на каком месте ЦСКА финиширует в РПЛ
Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta после 26-го тура Российской Премьер-Лиги обновил прогноз на исход сезона-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы ПФК ЦСКА на итоговое место в РПЛ.
Так, у ЦСКА по-прежнему сохраняется небольшая вероятность чемпионства. При этом у армейцев, по мнению искусственного интеллекта, больше всего шансов финишировать на третьем месте.
Вероятность ЦСКА занять конкретное итоговое место в РПЛ:
- 1-е место — вероятность 1,1%;
- 2-е место — вероятность 7,4%;
- 3-е место — вероятность 42,5%;
- 4-е место — вероятность 38,7%;
- 5-е место — вероятность 8,3%;
- 6-е место — вероятность 2,0%;
- места с 7-го по 16-е — вероятность 0%.
Сейчас ЦСКА идёт на третьем месте в таблице РПЛ. Возглавляет турнирную таблице чемпионата страны «Краснодар».
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