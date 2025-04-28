Щенсны пошутил на тему выхода с пенсии после двух выигранных трофеев с «Барселоной»

Вратарь футбольного клуба «Барселона» Войцех Щенсны поделился фото с трофеем, который команда выиграла в финальном матче Кубка Испании с «Реалом» (3:2).

«Меня предупреждали о жизни после завершения карьеры… Не думаю, что всё так плохо», – написал Щенсны под фотографией на своей странице в социальной сети.

Осенью 2024 года 35-летний вратарь принял решение вернуться в футбол после объявления о завершении карьеры. Представители «Барселоны» связались с агентами Щенсного и убедили его вернуться. В текущем сезоне каталонцы не уступали 23 матча во всех турнирах с участием польского вратаря. Серия прервалась в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:3). До этого матча каталонский клуб одержал 19 побед и три раза сыграл вничью.

В нынешнем сезоне Щенсны провёл за «Барселону» 25 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча и 13 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего футболиста составляет € 1 млн. Вместе с клубом поляк взял Кубок и Суперкубок Испании, а также претендует на победу в чемпионате страны и Лиге чемпионов.