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Щенсны пошутил на тему выхода с пенсии после двух выигранных трофеев с «Барселоной»

Щенсны пошутил на тему выхода с пенсии после двух выигранных трофеев с «Барселоной»
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Вратарь футбольного клуба «Барселона» Войцех Щенсны поделился фото с трофеем, который команда выиграла в финальном матче Кубка Испании с «Реалом» (3:2).

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«Меня предупреждали о жизни после завершения карьеры… Не думаю, что всё так плохо», – написал Щенсны под фотографией на своей странице в социальной сети.

Осенью 2024 года 35-летний вратарь принял решение вернуться в футбол после объявления о завершении карьеры. Представители «Барселоны» связались с агентами Щенсного и убедили его вернуться. В текущем сезоне каталонцы не уступали 23 матча во всех турнирах с участием польского вратаря. Серия прервалась в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:3). До этого матча каталонский клуб одержал 19 побед и три раза сыграл вничью.

В нынешнем сезоне Щенсны провёл за «Барселону» 25 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча и 13 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего футболиста составляет € 1 млн. Вместе с клубом поляк взял Кубок и Суперкубок Испании, а также претендует на победу в чемпионате страны и Лиге чемпионов.

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