Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Зенит» по итогам текущего сезона РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, после 26-го тура чемпионата страны искусственный интеллект оценил шансы «Зенита» на итоговое место в РПЛ.

Так, шансы «Зенита» на первое место стремительно снизились. Теперь наиболее вероятное место сине-бело-голубых по итогам сезона — второе.

Вероятность «Зенита» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е место — вероятность 29,9%;

2-е место — вероятность 58,2%;

3-е место — вероятность 9,6%;

4-е место — вероятность 2,2%;

5-е место — вероятность 0,1%;

места с 6-го по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, сейчас «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.