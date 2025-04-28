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Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Зенит» по итогам текущего сезона РПЛ

Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Зенит» по итогам текущего сезона РПЛ
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Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, после 26-го тура чемпионата страны искусственный интеллект оценил шансы «Зенита» на итоговое место в РПЛ.

Так, шансы «Зенита» на первое место стремительно снизились. Теперь наиболее вероятное место сине-бело-голубых по итогам сезона — второе.

Вероятность «Зенита» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

  • 1-е место — вероятность 29,9%;
  • 2-е место — вероятность 58,2%;
  • 3-е место — вероятность 9,6%;
  • 4-е место — вероятность 2,2%;
  • 5-е место — вероятность 0,1%;
  • места с 6-го по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, сейчас «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

Турнирная таблица РПЛ
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