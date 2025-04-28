Жоау Батчи заявил, что «Краснодару» сопутствовала чемпионская удача в матче с «Динамо» Мх

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи отметил, что «быкам» сопутствовала чемпионская удача в матче 26-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала. Игра состоялась 25 апреля и завершилась победой «Краснодара» со счётом 3:2.

— Мне кажется, матч с «Динамо» можно описать как одну из тех игр, где обе команды до самого конца боролись только за победу. Знали, что матч не будет лёгким. У нас получилось воспользоваться созданными моментами. Но, к сожалению, не получилось показать желаемое качество игры.

— В этой игре «Краснодару» сопутствовал чемпионский фарт?

— Можно сказать, что да, — приводит слова Батчи «Матч ТВ».

По итогам 26 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Следующий матч южная команда проведёт на домашнем стадионе с «Рубином» в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги 3 апреля. Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).