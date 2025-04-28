Парфёнов: чемпионство РПЛ в руках «Краснодара», у команды есть право на ошибку

Известный российский тренер Дмитрий Парфёнов заявил, что «Краснодару» по силам выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона.

«Сложно сказать, сможет ли «Краснодар» выиграть чемпионство в этом сезоне. Четыре очка — хороший отрыв. У команды есть право на ошибку. Всё в руках «Краснодара», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 26 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Следующий матч южная команда проведёт на домашнем стадионе с «Рубином» в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги 3 апреля. Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).