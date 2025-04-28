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Карпин: если посмотреть на банковский счёт Глебова, то переход в «Динамо» пошёл на пользу

Карпин: если посмотреть на банковский счёт Глебова, то переход в «Динамо» пошёл на пользу
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о переходе Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо». 25-летний полузащитник сменил клуб в зимнее трансферное окно.

— Вас видели в том числе на матчах «Динамо». Игра Глебова после перехода туда сильно изменилась?
— Да, потому что ему предъявляют другие требования. Это нормально. Если брать конкретно матч «Динамо» — «Зенит» — мне игра Глебова понравилась.

— Уже можно оценить, пошла ли смена клуба на пользу Глебову?
— Думаю, если посмотреть на его банковский счёт — 100% пошла на пользу, — приводит слова Карпина Sport24.

В составе «Динамо» Глебов появился на поле в семи встречах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовой договор полузащитника с бело-голубыми рассчитан до конца 2030 года. Портад Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 8 млн.

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