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Александр Григорян определил причину последних неудачных матчей «Спартака»

Александр Григорян определил причину последних неудачных матчей «Спартака»
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Российский тренер Александр Григорян считает, что «Спартак» неудачно провёл последние матчи из-за ротации нападающего Манфреда Угальде. В рамках РПЛ красно-белые потерпели два поражение в последних пяти встречах.

«Основная причина — непонятная ротация Угальде. Непохоже, что у Угальде есть какой‑то конфликт с главным тренером. Возможно, какая‑то микротравма. Но все задают один и тот же вопрос: «Почему ротируется Угальде?» Так или иначе, это очень серьёзно повлияло на игру «Спартака», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

По итогам 26 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар» (58 очков). Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «быков» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

Отметим, что Угальде в последних пяти матчах РПЛ забил два гола.

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