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Борис Рапопорт считает, что «Зенит» сможет стать чемпионом РПЛ в этом сезоне

Борис Рапопорт считает, что «Зенит» сможет стать чемпионом РПЛ в этом сезоне
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Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о шансах сине-бело-голубых на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Не думаю, что «Зенит» в матче с «Динамо» физически просел. Динамовцы начали играть в активный футбол и много прессинговать, а питерцам было сложно. Во многом игра команды в атаке зависит от действий Вендела и Глушенкова. Максим почему-то стал опускаться глубоко назад, а бразилец на сегодняшний день не в идеальном состоянии. Их обоих начали накрывать. Потом Глушенкова поменяли, но замены не сработали.

Для меня удивительно, что «Динамо» играло основным составом, ведь у них уже завтра Кубок России. В этом году у нас такой чемпионат, где есть конкуренция. «Зениту» не так просто пройти РПЛ и выиграть золото. Однако я считаю, что питерская команда всё равно в этом сезоне станет чемпионом. Надеюсь, «Зенит» выиграет оставшиеся четыре матча. У «Краснодара» же есть очень тяжёлые встречи, где команда может потерять очки. «Быки» физически хорошо готовы, однако могут сдать в психологическом плане и потерять лидерство.

Ещё бы обратил внимание на ЦСКА, который в случае победы над «Краснодаром» и неудач «Зенита» может включиться в борьбу за золото. Конечно, это маловероятно, но возможно, потому что армейцы выглядят очень сильно», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 проведённых матчей у «Зенита» 54 набранных очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.

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