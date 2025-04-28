Борис Рапопорт считает, что «Зенит» сможет стать чемпионом РПЛ в этом сезоне

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о шансах сине-бело-голубых на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025.

«Не думаю, что «Зенит» в матче с «Динамо» физически просел. Динамовцы начали играть в активный футбол и много прессинговать, а питерцам было сложно. Во многом игра команды в атаке зависит от действий Вендела и Глушенкова. Максим почему-то стал опускаться глубоко назад, а бразилец на сегодняшний день не в идеальном состоянии. Их обоих начали накрывать. Потом Глушенкова поменяли, но замены не сработали.

Для меня удивительно, что «Динамо» играло основным составом, ведь у них уже завтра Кубок России. В этом году у нас такой чемпионат, где есть конкуренция. «Зениту» не так просто пройти РПЛ и выиграть золото. Однако я считаю, что питерская команда всё равно в этом сезоне станет чемпионом. Надеюсь, «Зенит» выиграет оставшиеся четыре матча. У «Краснодара» же есть очень тяжёлые встречи, где команда может потерять очки. «Быки» физически хорошо готовы, однако могут сдать в психологическом плане и потерять лидерство.

Ещё бы обратил внимание на ЦСКА, который в случае победы над «Краснодаром» и неудач «Зенита» может включиться в борьбу за золото. Конечно, это маловероятно, но возможно, потому что армейцы выглядят очень сильно», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 проведённых матчей у «Зенита» 54 набранных очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.