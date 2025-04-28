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«Спартак» интересуется вингером азербайджанской «Зири» Салифу Сума — Footmercato

«Спартак» интересуется вингером азербайджанской «Зири» Салифу Сума — Footmercato
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Московский «Спартак» входит в число команд, проявляющих интерес к гвинейскому правому вингеру азербайджанской «Зири» Салифу Сума. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, помимо красно-белых, за 21-летним вингером, который «впечатляет своей взрывной игрой, качеством дриблинга и голевым чутьём», следят три клуба из французской Лиги 1, а также киевское «Динамо», турецкий «Фенербахче», «Престон Норт Энд» из Чемпионшипа, «Лудогорец», болгарские «Лудогорец» и ЦСКА.

В нынешнем сезоне Сума провёл за «Зирю» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 850 тыс.

Помимо «Зири», Сума выступал за «Бастию» и «Гавр».

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