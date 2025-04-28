Opta: у Луиса Энрике из «Зенита» 35 обводок в семи матчах — это рекорд РПЛ

Вингер «Зенита» Луис Энрике совершил 35 удачных обводок в семи матчах Российской Премьер-Лиги. Как сообщает Opta Sports, это абсолютный рекорд за всю историю турнира с момента начала сбора данных (2009 год).

Луис Энрике перебрался в «Зенит» из бразильского «Ботафого» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 33 млн. С самим футболистом был подписан контракт до лета 2028 года с опцией продления ещё на один сезон.

Всего бразилец после перехода провёл семь матчей в РПЛ и один — в Фонбет Кубке России. На счету Энрике два забитых мяча и две результативные передачи. Во встрече 26-го тура с «Динамо» (1:1) футболист отыграл весь матч, но не отметился результативными действиями.