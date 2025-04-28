Дмитрий Булыкин: вылет из Кубка России может поставить крест на Личке и Станковиче

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России между столичными «Динамо» и «Спартаком». Игра пройдёт во вторник, 29 апреля.

«Вылет из Кубка России может поставить крест на Личке и Станковиче. Многие сделали ставку на этот турнир — в предстоящей встрече «Спартак» — «Динамо» будет битва. Обе команды приложат огромные усилия. У руководства клуба возникнут большие вопросы к проигравшему этот матч. «Спартаку» даже сложно будет занять третье место в РПЛ, с учётом того, какой сейчас ЦСКА. Но всё равно развернётся битва за бронзовые медали», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» и «Динамо» определят финалиста Пути регионов в формате одной встречи. Во втором полуфинале сыграют «Ростов» и «Локомотив». В финале Пути РПЛ в двухматчевом противостоянии сразятся ЦСКА и «Зенит».