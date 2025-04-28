Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Белоус: футболисты «Краснодара» для себя решили — чемпионство сейчас или никогда

Белоус: футболисты «Краснодара» для себя решили — чемпионство сейчас или никогда
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о претензиях «Краснодара» на победу в Российской Премьер-Лиге — 2024/2025.

«Мне нравится, как болельщики «Краснодара» себя ведут. Они не делают заявлений и, несмотря на Fan ID, полностью заполняют домашний стадион. «Краснодар» бьётся: у команды нет двух составов, как у «Зенита». Костяк футболистов состоит из 15-16 игроков. Для себя игроки «быков» решили — сейчас или никогда. На мой взгляд, «Краснодар», руководители и владелец клуба заслужили выиграть чемпионство. Но с этим не согласен «Зенит».

Чем чёрт не шутит? Хоть ЦСКА и «Спартак» уже списали со счетов. Понятно, что явные фавориты — «Краснодар» и «Зенит», но история знает всякие выкрутасы», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 58 очками за четыре тура до конца сезона. «Зенит» занимает вторую строчку и отстаёт от «горожан» на четыре очка.

Материалы по теме
Эта развязка «Краснодара» — чемпионская?! Агкацев взял пенальти на 90+11-й ценой здоровья!
Эта развязка «Краснодара» — чемпионская?! Агкацев взял пенальти на 90+11-й ценой здоровья!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android