Белоус: футболисты «Краснодара» для себя решили — чемпионство сейчас или никогда

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о претензиях «Краснодара» на победу в Российской Премьер-Лиге — 2024/2025.

«Мне нравится, как болельщики «Краснодара» себя ведут. Они не делают заявлений и, несмотря на Fan ID, полностью заполняют домашний стадион. «Краснодар» бьётся: у команды нет двух составов, как у «Зенита». Костяк футболистов состоит из 15-16 игроков. Для себя игроки «быков» решили — сейчас или никогда. На мой взгляд, «Краснодар», руководители и владелец клуба заслужили выиграть чемпионство. Но с этим не согласен «Зенит».

Чем чёрт не шутит? Хоть ЦСКА и «Спартак» уже списали со счетов. Понятно, что явные фавориты — «Краснодар» и «Зенит», но история знает всякие выкрутасы», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 58 очками за четыре тура до конца сезона. «Зенит» занимает вторую строчку и отстаёт от «горожан» на четыре очка.