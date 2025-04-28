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Вратарь «Барселоны» Щенсны — о причёске Ямаля: пытался убедить его сбрить волосы

Вратарь «Барселоны» Щенсны — о причёске Ямаля: пытался убедить его сбрить волосы
Ламин Ямаль
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Голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны с иронией оценил новую причёску полузащитника сине-гранатовых Ламина Ямаля.

«Не спрашивайте, потому что я попаду в заголовки всех испанских газет, но я скажу вот что: в наш отель приходил парикмахер для футболистов, которые хотели сменить причёску. Я пытался убедить его сделать это и сбрить волосы, но он не слушал», — приводит слова Щенсного TVP SPORT.

30 апреля каталонская «Барселона» сразится с миланским «Интером» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Барселоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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