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Гендиректор «Динамо» отреагировал на информацию об интересе азиатской команды к Нгамалё

Гендиректор «Динамо» отреагировал на информацию об интересе азиатской команды к Нгамалё
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи о возможном уходе из команды камерунского вингера Муми Нгамалё.

— Пишут, что Нгамалё может уйти в азиатский клуб.
— Предметного интереса к Муми пока нет. Сейчас мы находимся в игровом сезоне, и трансферное окно не открыто, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Муми Нгамалё проявляют в Азии и 30-летний вингер может покинуть «Динамо» летом. В текущем сезоне на счету камерунца пять голов и пять голевых передач в 25 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

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