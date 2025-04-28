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Дарвин Нуньес может перейти в «Атлетико» к Диего Симеоне — источник

Дарвин Нуньес может перейти в «Атлетико» к Диего Симеоне — источник
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Мадридский «Атлетико» под руководством Диего Симеоне нацелен на трансфер нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса летом, поскольку уругваец, вероятно, покинет команду, сообщает AS.

Во второй половине сезона атакующие возможности «Атлетико» заметно ослабли из-за нехватки вариантов в составе. Поэтому клуб рассматривает возможность подписания Нуньеса летом в рамках усиления состава на следующий сезон. При этом Анхель Корреа, скорее всего, покинет команду после клубного чемпионата мира.

«Ливерпуль» может быть открыт к продаже Нуньеса этим летом, чтобы вернуть часть вложенных в 2022 году € 75 млн, потраченных на его трансфер из «Бенфики». Согласно отчёту, клуб готов расстаться с нападающим примерно за € 45 млн (£ 38 млн / $ 51 млн).

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