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Футболист «Химок» Мирзов: мы играем за своё имя, семью и клуб — нам есть к чему стремиться

Футболист «Химок» Мирзов: мы играем за своё имя, семью и клуб — нам есть к чему стремиться
Магомед Адиев
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Нападающий подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера команды Магомеда Адиева.

— Как оцените работу нового главного тренера Магомеда Адиева?
— Работа тренера оценивается по результатам. В матче с «Зенитом» мы проиграли, во встрече с «Акроном» сыграли вничью. Есть к чему стремиться. У нас есть ещё четыре игры, так что посмотрим.

Если мы выходим на поле, то играем за своё имя, за свою семью, за клуб. Выходить на матч и играть на полуспущенных — такое не приветствуется», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 26 сыгранных встреч «Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Магомеда Адиева сразятся с «Ростовом».

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