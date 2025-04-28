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Маркус Рашфорд, вероятно, пропустит остаток сезона из-за травмы

Маркус Рашфорд, вероятно, пропустит остаток сезона из-за травмы
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Нападающий «Астон Виллы» Маркус Рашфорд, вероятно, пропустит остаток сезона из-за травмы подколенного сухожилия, а его будущее в «Юнайтед» под вопросом. Об этом сообщил главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери.

Кубок Англии . 1/2 финала
26 апреля 2025, суббота. 19:15 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Эзе – 31'     2:0 Сарр – 58'     3:0 Сарр – 90+4'    

«Он травмирован. Он получил травму на этой неделе, а вчера мы провели тестирование — проблема с подколенным сухожилием. Мы будем проверять его состояние перед каждым матчем, но он травмирован и, вероятно, будет недоступен в течение нескольких недель», — приводит слова Эмери The Athletic.

Несвоевременная травма может осложнить будущее Рашфорда. У «Астон Виллы» есть опция выкупа игрока у «Манчестер Юнайтед» за £ 40 млн ($ 50 млн), но пока неясно, воспользуется ли клуб этим правом, несмотря на впечатляющие показатели игрока — 10 результативных действий в 17 матчах. Пока что Рашфорд сосредоточен на восстановлении формы к июньским встречам сборной Англии.

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