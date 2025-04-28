Валерий Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о переменах в жизни после ухода с поста главного тренера «Ростова». Карпин покинул занимаемую должность в клубе 25 февраля 2025 года.

— Как изменилась ваша жизнь после «Ростова»? Опишите свой стандартный день.

— Жизнь изменилась в лучшую сторону, 100%. Сейчас просыпаюсь и приезжаю в офис РФС к 10 утра.

— Зачем?

— Занимаюсь офисными делами: подготовка сборов, разбираюсь с молодёжным футболом — чтобы появлялось больше кандидатов в сборную. А вечером после работы в РФС теперь не нужно разбирать и готовить тренировку [«Ростова»]. Это время плюс-минус свободное, — приводит слова Карпина Sport24.

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021 года. До зимы текущего года специалист совмещал работу в национальной команде с деятельностью в «Ростове».