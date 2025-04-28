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Юрий Белоус: ЦСКА набрал такой темп, что может подняться выше третьего места

Юрий Белоус: ЦСКА набрал такой темп, что может подняться выше третьего места
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о победе ЦСКА над «Спартаком» (2:1) в столичном дерби в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«На «Спартак» в матче с ЦСКА ставили больше, потому что у него больше фанатская армия. Почему у красно-белых не получилось? Не может постоянно получаться. ЦСКА настолько набрал стремительный темп, что на вираже обошёл «Спартак» и оказался на третьем месте. Если у армейцев так будет продолжаться, а у «Зенита», который играет нестабильно, возникнут проблемы, они могут подняться ещё выше, хотя объективно третье место — это для ЦСКА», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. «Спартак» после поражения в очном матче опустился на четвёртую строчку, у команды осталось 50 набранных очков. Отставание армейцев от идущего вторым «Зенита» составляет три очка.

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