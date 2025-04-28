Денис Глушаков предположил, может ли «Спартак» ещё побороться за чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что красно-белые не смогут побороться за чемпионство в завершающей части сезона Российской Премьер-Лиги. На данный момент Глушаков выступает за медийный «СКА-Ростов».

«Что касается чемпионской гонки, «Спартаку» будет сложно, а за тройку они ещё поборются. В любом случае они рядом с ЦСКА. За тройку борьба впереди, а за чемпионство — всё», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сразятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 4 мая, начало — в 14:00 мск.