Арбитр Федотов оценил судейство Мешкова в матче «Динамо» — «Зенит»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе главного арбитра матча 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:1) Виталия Мешкова.

«Игра повышенной сложности. Ничего серьёзного со стороны Мешкова не было. Есть непоказанные жёлтые: на 58-й минуте Барриосу за грубую игру и на 70-й – Мостовому за симуляцию. Тот нарисовал прыжок — за такое надо наказывать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Зенит» после 26 матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Динамо» располагается на пятой строчке с 47 очками.