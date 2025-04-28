Арбитр Федотов оценил судейство Мешкова в матче «Динамо» — «Зенит»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе главного арбитра матча 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:1) Виталия Мешкова.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18' 1:1 Гладышев – 41'
«Игра повышенной сложности. Ничего серьёзного со стороны Мешкова не было. Есть непоказанные жёлтые: на 58-й минуте Барриосу за грубую игру и на 70-й – Мостовому за симуляцию. Тот нарисовал прыжок — за такое надо наказывать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
«Зенит» после 26 матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Динамо» располагается на пятой строчке с 47 очками.
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