Судья Федотов высказался о перебитом пенальти на 90+13-й минуте матча «Пари НН» — «Ахмат»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение главного судьи матча «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) Павла Шадыханова перебить 11-метровый удар, назначенный в ворота нижегородской команды на 90+13-й минуте игры.

«На 90+9-й минуте — снова сложный эпизод, по итогам которого Шадыханов назначил 11-метровый в ворота «Пари НН». Гоцук держал соперника за футболку, и мяч прилетел ему в кисть. VAR разобрался, и после просмотра пенальти был назначен.

И правильно решили перебить удар. Игрок, успевший первым на добивание, в момент свистка стоял ногой на линии радиуса штрафной», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.