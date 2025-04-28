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Судья Федотов высказался о перебитом пенальти на 90+13-й минуте матча «Пари НН» — «Ахмат»

Судья Федотов высказался о перебитом пенальти на 90+13-й минуте матча «Пари НН» — «Ахмат»
Игорь Федотов
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение главного судьи матча «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) Павла Шадыханова перебить 11-метровый удар, назначенный в ворота нижегородской команды на 90+13-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Босельи – 45+7'    

«На 90+9-й минуте — снова сложный эпизод, по итогам которого Шадыханов назначил 11-метровый в ворота «Пари НН». Гоцук держал соперника за футболку, и мяч прилетел ему в кисть. VAR разобрался, и после просмотра пенальти был назначен.

И правильно решили перебить удар. Игрок, успевший первым на добивание, в момент свистка стоял ногой на линии радиуса штрафной», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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