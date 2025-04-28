Дмитрий Парфёнов: в чём проблема «Спартаку» бороться за два трофея в этом сезоне?

Известный российский тренер Дмитрий Парфёнов считает, что московскому «Спартаку» нужно бороться за победу в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.

«Спартаку» нужно бороться и достойно завершать сезон. Не стоит забывать, что ещё есть Кубок России, где есть неплохие шансы выиграть. Что касается бронзовых медалей, до ЦСКА всего одно очко. Почему нет? Мне кажется, «Спартаку» нужно только золото, а третье и второе места — это не то.

В чём проблема бороться за два трофея? Есть какой-то плотный график? Осталось четыре игры чемпионата и три матча Кубка России. Когда начинаешь делить, не ухватишься ни за что. Это футбол. Не надо никого обманывать. У команды и каждого игрока есть своё имя и определённое достоинство. Нужно выходить и побеждать в каждом матче», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сразятся с воронежским «Факелом». Встреча состоится 4 мая, начало — в 14:00 мск.

29 апреля «Спартак» сыграет с московским «Динамо» в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.