Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Парфёнов: в чём проблема «Спартаку» бороться за два трофея в этом сезоне?

Дмитрий Парфёнов: в чём проблема «Спартаку» бороться за два трофея в этом сезоне?
Дмитрий Парфёнов
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Дмитрий Парфёнов считает, что московскому «Спартаку» нужно бороться за победу в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.

«Спартаку» нужно бороться и достойно завершать сезон. Не стоит забывать, что ещё есть Кубок России, где есть неплохие шансы выиграть. Что касается бронзовых медалей, до ЦСКА всего одно очко. Почему нет? Мне кажется, «Спартаку» нужно только золото, а третье и второе места — это не то.

В чём проблема бороться за два трофея? Есть какой-то плотный график? Осталось четыре игры чемпионата и три матча Кубка России. Когда начинаешь делить, не ухватишься ни за что. Это футбол. Не надо никого обманывать. У команды и каждого игрока есть своё имя и определённое достоинство. Нужно выходить и побеждать в каждом матче», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сразятся с воронежским «Факелом». Встреча состоится 4 мая, начало — в 14:00 мск.

29 апреля «Спартак» сыграет с московским «Динамо» в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Денис Глушаков предположил, может ли «Спартак» ещё побороться за чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android