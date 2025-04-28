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Карпин прокомментировал возможный вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную России

Карпин прокомментировал возможный вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове в национальную команду натурализованного защитника Дугласа Сантоса из «Зенита».

— Общаетесь с Дугласом Сантосом?
— Ещё не связывался ни с ним, ни с его представителями. У меня пока нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать.

— Он необходим сборной?
— Посмотрим. Это зависит от многого. Ему сколько лет? 31 год. Нас когда допустят? Тогда и посмотрим, — приводит слова Карпина Sport24.

В октябре 2024 года бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил паспорт РФ. Перед мартовскими товарищескими матчами сборной России с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0) футболист был включён в расширенный список национальной команды, но в окончательную заявку не попал. Позже Сантос вошёл в расширенный список сборной Бразилии, однако также остался вне окончательного ростера.

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