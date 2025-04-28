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В «Факеле» рассказали о состоянии Дзиова, который получил перелом ноги в матче с «Рубином»

В «Факеле» рассказали о состоянии Дзиова, который получил перелом ноги в матче с «Рубином»
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В пресс-службе воронежского «Факела» рассказали о состоянии центрального защитника Макса Дзиова, который получил перелом голени со смещением отломков в матче с казанским «Рубином» (1:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» («Казань-Арена») в Казани.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Наш защитник Макс Дзиов, который вчера получил тяжелейшую травму – перелом голени со смещением отломков – находится в одной из больниц Казани. Врачи подождут несколько дней, чтобы спал отёк, и сделают операцию.

После этого футболиста перевезут в Москву, где он будет проходить реабилитацию под контролем врачей нашего клуба. Макс, мы с тобой!» — говорится в сообщении «Факела» в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Дзиов провёл за «Факел» 23 матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

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