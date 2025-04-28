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Булыкин: «Зенит» должен выиграть оба турнира, учитывая количество потраченных денег

Булыкин: «Зенит» должен выиграть оба турнира, учитывая количество потраченных денег
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Зенита» на победу в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России в сезоне-2024/2025.

«Зенит» должен выиграть оба турнира, учитывая состав и количество потраченных денег. Перед командой даже не стоит вопрос: какой трофей можно отпустить? «Зенит» должен выиграть всё, что можно. Но это будет очень тяжело в связи с последними играми.

Посмотрим, получится ли у «Краснодара» выдержать давление и выиграть чемпионство. «Быки» должны были сделать выводы из ошибок прошлого сезона. Сейчас всё зависит от них», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За четыре тура до конца чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками. Отставание от «Краснодара» составляет четыре очка. В Кубке России сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ, где в формате двух матчей встретятся с ЦСКА.

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