Игнашевич предположил, сколько полузащитнику «Локомотива» Батракову ещё нужно играть в РПЛ

Экс-защитник национальной команды России Сергей Игнашевич предположил, сколько 19-летний хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков ещё будет играть в Российской Премьер-Лиге до переезда в европейский чемпионат.

«Батракову в идеале ещё один-два сезона нужно поиграть в РПЛ. Нужно стать не одним из лучших, а лучшим в нашем чемпионате. Тогда он будет готов к переезду. Как Глушенков: Максим сейчас и пару лет назад — это две разные фигуры. Если у Батракова всё будет хорошо, то через один-два года он тоже будет готов к переезду», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

30 апреля «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.