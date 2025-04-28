Федотов назвал ошибкой решение судьи удалить Косту в матче «Динамо» Мх — «Краснодар»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Краснодара» Диего Косты в матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:2). Встречу обслуживал арбитр Артём Чистяков.

«Чистяков ошибочно показал жёлтую Петрову. Тот сыграл в мяч, и потом произошёл контакт. Арбитр не разобрался и посчитал, что это срыв перспективной атаки.

Правильно назначил 11-метровый в ворота «Динамо» в открытом моменте. Неважно, что игрок коснулся мяча. На такой скорости, ещё и сзади — нарушение.

На 79-й минуте Чистяков ошибочно показал вторую жёлтую Диего Косте. При его планке единоборств этот момент вообще вываливается. Нападающий прокинул мяч и прыгнул в защитника «Краснодара», который двигался к нему. В момент столкновения вообще был контакт плечо в плечо, то есть никто не был на мяче. За такое показывать вторую жёлтую… Так не надо делать.

На 90+8-й минуте — правильное решение Казарцева на VAR, который пригласил Чистякова к монитору. Тот не мог видеть, что рука игрока «Краснодара» была отставлена в сторону и в неё прилетел мяч. В итоге правильно назначили пенальти в ворота «Краснодара» после просмотра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 26 туров «Краснодар» с 58 очками возглавляет чемпионскую гонку. Ближайший преследователь «горожан» — «Зенит» — отстаёт на четыре очка.