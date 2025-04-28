Игнашевич: Глушенков готов играть в Европе

Экс-защитник национальной команды России Сергей Игнашевич считает, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков готов переехать в европейский чемпионат.

«Максим сегодня готов играть в европейском футболе», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Глушенков провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.