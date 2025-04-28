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Александр Шикунов: что такое третье место для «Спартака»? Все ждали борьбы за золото

Александр Шикунов: что такое третье место для «Спартака»? Все ждали борьбы за золото
Александр Шикунов
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о результатах красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» ещё может бороться за третье место. Но что такое для красно-белых третье место? Мы все ждали борьбы за золото, и всё было в их руках. Как можно было потерять девять очков с «Ахматом», «Рубином» и Махачкалой? Команде ещё повезло с «Акроном» и вторым забитым мячом в ворота «Зенита».

Если бы не второй гол Мартинса, «Спартак» по игре весной давно был бы в середине турнирной таблицы вместе с «Локомотивом» и «Ростовом», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 сыгранных встреч «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сразятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 4 мая, начало — в 14:00 мск.

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