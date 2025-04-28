«Психологическая яма». Арбитр Федотов — о судействе Карасёва в игре «Ростова» и «Локо»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов раскритиковал работу коллеги Сергея Карасёва в матче 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» (1:1).

«Непонятно, что вообще происходит с Карасёвым. Какая-то психологическая яма. На седьмой минуте мяч попал в руку игроку «Локо», который сидел на пятой точке. Естественное положение и не повод для VAR-вмешательства. Карасёв верно продолжил игру. Но на 71-й минуте ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова», когда вратарь притормозил нападающего, который стремился к мячу. Карасёв был в открытой позиции. После вмешательства VAR пенальти назначили, однако оценка всё равно снижается.

На 85-й минуте — очень дискуссионный эпизод с Сарвели. Надо было показывать минимум жёлтую, а максимум — красную. Здесь хочется послушать департамент. Возможно, есть ракурсы, которых не показали в трансляции. И хотелось бы понять, почему для Карасёва это даже не карточка. Критериев на красную здесь целая куча», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Локомотив» после 26 туров занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место, в активе железнодорожников 45 набранных очков. «Ростов» с 37 очками располагается на восьмой строчке.