Белоус считает, что со Станковича в «Спартаке» нужно спрашивать после второго сезона

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о результатах «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Надо понимать, что Николич имел опыт работы в «Локомотиве» — Марко понимает, что из себя представляет чемпионат России. Станкович же проводит в нашем чемпионате только первый сезон. С него надо спрашивать после второго сезона, который для него станет решающим. Сейчас же не надо дёргаться, нужно дать доработать этот чемпионат и в трансферное окно приобрести ещё футболистов.

Я бы не стал говорить, что этот чемпионат потерян для «Спартака». Были очень интересные игры с «Зенитом» и рядом других команд. Не думаю, что зимние приобретения были совершены без ведома главного тренера, но пока они не усилили «Спартак». Тот же Ливай Гарсия в 10 матчах не отметился голевыми действиями. Это провал. Однако надо посмотреть на него дальше. В моей практике не все футболисты начинали играть сразу.

Всем известный Бракамонте, который прижился у нас и стал символом ФК «Москва», долгое время не мог адаптироваться к чемпионату России. У нас очень непростая лига, однако тот же Пабло Баррьентес за хорошие деньги начал делать разницу с первого же матча.

«Зенит» в год 100-летия хочет сделать «золотой» дубль, и другие команды тоже ставят задачу завоевать трофей. Не думаю, что Кубок России будет лёгкой прогулкой для «Спартака». Если в чемпионате фаворит из-за разрыва очков — «Краснодар», Кубок точно нужно брать «Зениту».

Никто не будет просто так терять трофеи. «Спартаку» нужно готовиться: всё проанализировать, укреплять структуру клуба и менеджмент, и разобраться, почему не играют дорогостоящие новички», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сразятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 4 мая, начало — в 14:00 мск.