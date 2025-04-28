Арбитр Федотов оценил судейство Левникова в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче «Спартака» с ЦСКА (1:2) в 26-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Хорошая игра для Левникова. Были вопросы по позиции, но на поле всё было хорошо. Много жёлтых — это нормально: Левников не стал распускать игроков и сразу дал понять, что будет наказывать. Говорить можно о двух моментах. Первый гол ЦСКА: Мойзес и Бабич боролись в штрафной, но это равная борьба, оба держали друг друга. Хотите играть так — пожалуйста, а Левников здесь молодец.

Молодец также Любимов на VAR, который лез, когда нужно. На 55-й минуте позвал главного к монитору, потому что у Левникова была не очень хорошая позиция и он не видел, что было на самом деле. Многие думали, что будет пенальти, но Левников разобрался. Инициатор контакта — Маркиньос. Обляков тянулся к мячу, а игрок «Спартака», вместо того чтобы делать то же самое, дождался касания и упал.

На 84-й минуте — сложный момент с 11-метровым в ворота ЦСКА. Куда ни встань, всё равно не увидишь. Любимов правильно вмешался. И молодец Левников, который разобрался с тем, насколько игрок «Спартака» влиял на руку соперника. Защитник ЦСКА, ещё когда выпрыгивал, уже её поднял. Это пенальти. Наконец, Левников правильно показал жёлтую Бабичу, который пытался обмануть арбитра и забить рукой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.