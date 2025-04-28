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Судья Федотов удивился решению арбитра в эпизоде с удалением в матче «Рубин» — «Факел»

Судья Федотов удивился решению арбитра в эпизоде с удалением в матче «Рубин» — «Факел»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника «Факела» Никиты Моцпана в матче 26-го тура РПЛ, в котором воронежцы уступили «Рубину» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Роман Сафьян.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Ключевой момент для «Факела» — удаление Моцпана. Два арбитра — резервный и главный — находились в треугольнике и смотрели в одну и ту же точку. Для них это жёлтая. Я не знаю, что тут ещё сказать. Это явная красная за шипы с додавливанием, надо было сразу её показывать. Спасибо, что хотя бы не пропустили фол. В итоге помог VAR, и красную всё же показали», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После победы над «Факелом» казанский «Рубин» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. У команды 39 очков в 26 матчах. Воронежцы с 15 очками располагаются на последнем месте.

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