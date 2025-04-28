Судья Федотов удивился решению арбитра в эпизоде с удалением в матче «Рубин» — «Факел»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника «Факела» Никиты Моцпана в матче 26-го тура РПЛ, в котором воронежцы уступили «Рубину» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Роман Сафьян.

«Ключевой момент для «Факела» — удаление Моцпана. Два арбитра — резервный и главный — находились в треугольнике и смотрели в одну и ту же точку. Для них это жёлтая. Я не знаю, что тут ещё сказать. Это явная красная за шипы с додавливанием, надо было сразу её показывать. Спасибо, что хотя бы не пропустили фол. В итоге помог VAR, и красную всё же показали», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После победы над «Факелом» казанский «Рубин» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. У команды 39 очков в 26 матчах. Воронежцы с 15 очками располагаются на последнем месте.