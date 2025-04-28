Карпин отреагировал на сигналы о возвращении России в международные соревнования

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении российских команд в официальные соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

— Сигналов о возвращении России в международные турниры всё больше. Насколько это, на ваш взгляд, реально?

— Никакой новой информации у меня не появилось. Как и у Александра Валерьевича [Дюкова], — приводит слова Карпина Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА разрабатывает план действий по снятию санкций с российских команд и работает над возвращением страны в международные соревнования. В марте текущего года президент РФС Александр Дюков в интервью допустил, что снятие бана с российских команд возможно в ближайшее время.