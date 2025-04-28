Три экс-футболиста «ПСЖ», «Челси» и «Спортинга» сыграют в гала-матче с участием ЦСКА

ЦСКА объявил имена трёх защитников сборной европейских легенд, которая 18 мая сыграет в юбилейном гала-матче, посвящённом победе красно-синих в Кубке УЕФА. Об этом сообщил официальный телеграм-канал ЦСКА.

В гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА в составе сборной европейских легенд примут участие колумбийский экс-защитник «ПСЖ» Марио Йепес, камерунский экс-защитник и экс-полузащитник «Челси» Жереми Нжитап и бразилец Андерсон Полга — бывший игрок обороны лиссабонского «Спортинга».

В победном для себя евросезоне-2004/2005 ЦСКА играл с «Пари Сен-Жермен» и лондонским «Челси» в группе Лиги чемпионов, из которой перешёл в Кубок УЕФА, заняв третье место. «Спортинг» из Лиссабона был соперником красно-синих по финалу Кубка УЕФА (3:1 в пользу ЦСКА) и хозяином стадиона финального матча.