Александр Шикунов: Угальде сломался — он превращается в Угальде при Абаскале

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о спаде в игре форварда красно-белых Манфреда Угальде.

«Ливай Гарсия — вообще непонятный трансфер. Ещё зачем-то задёргали Угальде. Он превращается в того Угальде, которого мы видели прошлой весной при Абаскале. Тогда он забил один мяч в 15 турах. Сколько мы ждали, когда его прорвёт? Он начал забивать, но сейчас его взяли и посадили на банку — это ужасно. Угальде сломался, он не может набрать форму. Его Барко не может найти на поле — их пара не выглядит так, как осенью. Манфреда опять сдвинули на другую позицию, но он должен был играть в качестве центрального нападающего», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Манфред Угальде перебрался в «Спартак» из «Твенте» в январе прошлого года за € 13 млн, когда главным тренером красно-белых был Гильермо Абаскаль. При испанском тренере на счету нападающего ни одного результативного действия в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. Единственный гол костариканец забил в Фонбет Кубке России с «Зенитом». В сезоне-2024/2025 Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ с 16 голами.