Гурцкая — о «Локо»: руководство рассматривало уход Галактионова. Возможен приход Черчесова

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможной отставке главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

– Я точно знаю, что до матча с «Ахматом» руководство «Локомотива» рассматривало отставку Галактионова, если они вылетели бы из Кубка России. В первой части сезона они сделали очень большие ожидания для руководства. У руководства из бизнеса, не понимающего глубоко футбол, плановое хозяйство. Оно думает, что каждый вложенный рубль пропорционален достижению какого-то футбольного успеха. А такого не может быть: если вложу рубль, буду 16-й, два – 15-й. Так это не работает.

В первом круге сложилось впечатление, что ещё чуть-чуть – и «Локомотив» попрёт. Человек из РЖД садится с тренером: «Батраков что?» – «Восходящая звезда. Прибавит». – «Пиняев?» – «Должен прибавить». Думаю, они рассчитывали на борьбу за тройку. Нагорных – футбольный человек, он и держит зонтик. Но выше есть куча народу.

– Галактионов поднадоел?

– Да. Не забывайте, что там всё время есть внутренняя борьба, противоборствующая сила хочет прийти к власти.

Я не знаю, рассматривал ли отставку Галактионова спортблок «Локомотива», но какая-то кандидатура вокруг клуба может возникнуть.

– Вы верите в дуэт Бориса Ротенберга и Черчесова?

– Да. Легко, если Ротенберг дойдёт до руководства «Локомотивом». Наверняка, если они придут в тандеме, деньжат [руководство клуба] чуть-чуть подсыпят. При большом желании РЖД найдёт чуть-чуть денег под тренера, которого выберет условно Белозёров. Условно, 10-20 млн могут найти, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 26 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сразятся с «Оренбургом».

30 апреля «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.