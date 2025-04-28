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На кубковом дерби «Спартак» — «Динамо» ожидается около 37 тысяч зрителей

На кубковом дерби «Спартак» — «Динамо» ожидается около 37 тысяч зрителей
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В пресс-службе московского «Спартака» рассказали, какое количество зрителей ожидается на матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо». Московское дерби пройдёт во вторник, 29 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На кубковом матче «Спартак» — «Динамо». на «Лукойл Арене» в Москве ожидается около 37 тысяч зрителей», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Спартака».

Домашний стадион красно-белых «Лукойл Арена» вмещает 45 360 человек. Напомним, на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) болельщиками были выкуплены все билеты. Ранее, в 21-м туре РПЛ с «Зенитом» (2:1) на стадионе «Спартака» также был зафиксирован аншлаг.

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