Тренер «ПСЖ» Энрике поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с лондонским «Арсеналом». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встреча состоится во вторник, 29 апреля, начало — в 22:00 мск.

«Арсенал» похож на «ПСЖ». Это команда, способная атаковать и защищаться коллективно, у неё есть игроки топ-уровня, как и у нас, но она не зависит от них. Является ли «Арсенал» лучшей командой, с которой мы играли? Я не знаю, трудно сказать. В любом случае это одна из лучших команд в Европе, это точно, как и мы.

Настроение потрясающее. Я самый грустный человек в команде, так что представьте, что чувствуют другие! Вы можете высказывать свои мысли и задавать вопросы, иногда негативные, я не боюсь! Чувствую что-то негативное в нынешней обстановке, да, но я могу ошибаться.

Цель состоит в том, чтобы сделать ещё один шаг, преодолев ту стадию турнира, которой мы уже достигли в прошлом году. Цель труднодостижима. Однако это давление не душит нас, мы амбициозны. Когда мы говорим, что хотим творить историю, мы имеем в виду то, чего никто до нас не делал.

Команда очень уверена в себе, иногда мы проявляем себя не так блестяще, однако это часть жизни. «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов? «Арсенал» – тоже. Мы не должны позволить этому помешать нам сыграть на самом высоком уровне, мы должны помнить об этом, но быть сосредоточенными на том, что мы должны делать», — приводит слова Энрике RMC Sport.