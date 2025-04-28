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Тренер сборной России Онопко: не исключено, что мы сможем выступить на ЧМ-2026 без отбора

Тренер сборной России Онопко: не исключено, что мы сможем выступить на ЧМ-2026 без отбора
Виктор Онопко
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Тренер «Ростова» и национальной команды России Виктор Онопко не исключил, что российскую сборную могут допустить до участия в чемпионате мира 2026 года без отборочных матчей.

«Я не удивлюсь, если мы сможем даже без отборочных игр [выступить на чемпионате мира]. Будет жеребьёвка, но мы не будет там участвовать, однако потом может произойти так, что скажут о допуске сборной России и нас могут включить в любую группу. На мой взгляд, главное — делать своё дело, тренироваться, готовиться. Расслабляться нельзя», — сказал Онопко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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