Брат Захаряна заявил, что Арсен может полностью восстановиться в ближайшие дни

Давид Захарян высказался о состоянии своего брата Арсена. Ранее представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Геннадий Голубин заявил, что Арсен досрочно завершил сезон из-за рецидива травмы. По словам агента, хавбек сборной России восстановится к началу предсезонных сборов команды. После этого в пресс-службе испанского клуба сообщили, что Захарян начал работу на поле.

«Арсен прекрасно себя чувствует, остаются считаные дни до завершения лечения. И он продолжит нас радовать феноменальной игрой», — написал Давид в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 15 млн.