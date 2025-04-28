«Барселона» U19 стала победителем Юношеской лиги УЕФА
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Завершился финал Юношеской Лиги чемпионов, в котором встречались «Трабзонспор» U19 и «Барселона» U19. Игра проходила на стадионе «Коловрей» в Ньоне (Швейцария). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу испанской команды.
Юношеская лига УЕФА . Финал
28 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Трабзонспор U19
Трабзон, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона U19
Барселона, Испания
1:0 1:1 1:2 1:3 1:4
Во втором тайме «Барселоне» удалось забить на 57-й минуте, и на 68-й Ибрагим Диарра оформил дубль в ворота юношеского «Трабзонспора». Единственным голом «Трабзонспор» отметился на 88-й минуте.
Во втором тайме «Барселоне» удалось забить на 57-й минуте, и на 68-й Ибрагим Диарра оформил дубль в ворота юношеского «Трабзонспора». Единственный гол удалось забить «Трабзонспору» на 88-й минуте.
Комментарии
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