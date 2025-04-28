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Трабзонспор U19 — Барселона U19, результат матча 28 апреля 2025, счёт 4:0, Юношеская лига УЕФА, финал 2024-2025

«Барселона» U19 стала победителем Юношеской лиги УЕФА
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Завершился финал Юношеской Лиги чемпионов, в котором встречались «Трабзонспор» U19 и «Барселона» U19. Игра проходила на стадионе «Коловрей» в Ньоне (Швейцария). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу испанской команды.

Юношеская лига УЕФА . Финал
28 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Трабзонспор U19
Трабзон, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона U19
Барселона, Испания
1:0     1:1     1:2     1:3     1:4    

Во втором тайме «Барселоне» удалось забить на 57-й минуте, и на 68-й Ибрагим Диарра оформил дубль в ворота юношеского «Трабзонспора». Единственным голом «Трабзонспор» отметился на 88-й минуте.

Во втором тайме «Барселоне» удалось забить на 57-й минуте, и на 68-й Ибрагим Диарра оформил дубль в ворота юношеского «Трабзонспора». Единственный гол удалось забить «Трабзонспору» на 88-й минуте.

Турнирная таблица Юношеской Лиги УЕФА
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