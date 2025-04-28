Карпин сравнил работу рефери финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал» с судейством в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил работу судей в России и Испании.

— Как тренер «Ростова» вы резко высказывались о судействе. Сейчас смотрите РПЛ уже как тренер только сборной России. Мнение не смягчилось?

— Есть проблемы.

— Какие?

— Много их.

— Например?

— Ну чего сейчас опять говорить? Много проблем. Что вы, сами не знаете? Сказать, что это плохо? Ну, как есть. Везде сейчас так. В Испании что творится!

— Вы про последнее «класико»?

— Например. Или про протест «Реала», — приводит слова Карпина Sport24.

Перед финалом Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» телевидение «сливочных» опубликовало видео с разбором ошибок Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного на встречу в качестве главного арбитра. На предматчевой пресс-конференции Гонсалес Фуэртес (судья на VAR), высказываясь о ролике ТВ «Реала», сообщил, что судьи намерены принять более серьёзные меры в его отношении. После этого «Королевский клуб» сделал официальное заявление, назвав слова указанных рефери неуместными. Каталонцы одержали победу со счётом 3:2 и завоевали Кубок Испании.