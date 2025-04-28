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Карпин сравнил работу рефери финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал» с судейством в РПЛ

Карпин сравнил работу рефери финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал» с судейством в РПЛ
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил работу судей в России и Испании.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

— Как тренер «Ростова» вы резко высказывались о судействе. Сейчас смотрите РПЛ уже как тренер только сборной России. Мнение не смягчилось?
— Есть проблемы.

— Какие?
— Много их.

— Например?
— Ну чего сейчас опять говорить? Много проблем. Что вы, сами не знаете? Сказать, что это плохо? Ну, как есть. Везде сейчас так. В Испании что творится!

— Вы про последнее «класико»?
— Например. Или про протест «Реала», — приводит слова Карпина Sport24.

Перед финалом Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» телевидение «сливочных» опубликовало видео с разбором ошибок Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного на встречу в качестве главного арбитра. На предматчевой пресс-конференции Гонсалес Фуэртес (судья на VAR), высказываясь о ролике ТВ «Реала», сообщил, что судьи намерены принять более серьёзные меры в его отношении. После этого «Королевский клуб» сделал официальное заявление, назвав слова указанных рефери неуместными. Каталонцы одержали победу со счётом 3:2 и завоевали Кубок Испании.

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