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Карпин: Мостовой лучше меня по набору качеств, я бегал, толкался, пихался, и всё

Карпин: Мостовой лучше меня по набору качеств, я бегал, толкался, пихался, и всё
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о футбольных талантах экс-полузащитника «Сельты» Александра Мостового.

— Славиша Йоканович [бывший тренер «Динамо»] сказал, что из россиян, игравших в Испании, Карпин — лучший по набору качеств, а Мостовой — художник. Согласны?
— По набору качеств я не лучший. А какой набор качеств? Бегал, толкался, пихался. И всё.

— Кажется, вы слишком самокритичны к себе. Другие футболисты отмечают же ваши качества.
— Какие?

— Работоспособность.
— Вот (смеётся). Я и говорю: бегал.

— Передачи были крутые.
— Иногда.

— Красивые голы дальними ударами тоже ведь забивали.
— Бывало. И что? Я не самокритичен, а реалистичен.

— Кто тогда круче Карпина по набору качеств?
— Мостовой, — приводит слова Карпина Sport24.

Валерий Карпин провёл часть своей футбольной карьеры в Испании, где выступал за такие клубы, как «Сельта», «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Всего на счету нынешнего тренера сборной России 68 голов и 21 передача в 384 матчах Ла Лиги. Мостовой в чемпионате Испании сыграл 235 встреч, отметился 55 забитыми мячами и 43 результативными передачами.

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